В Нидерландах нашли мертвой украинку с судна Regal Princess, - МИД

11 мая, 2020, 12:21

В Нидерландах нашли мертвой 39-летнюю украинскую гражданку, члена экипажа судна Regal Princess, тело обнаружили в порту города Роттердам

Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает РБК-Украина .



Отмечается, в порту города Роттердамтило в Нидерландах нашли мертвой 39-летнюю украинскую гражданку, члена экипажа судна Regal Princess.

"По предварительной информации местной полиции, смерть наступила в результате самоубийства. Тело погибшей доставлено в местный морг. Родственники умершей уведомлены о факте смерти", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения.

По словам Погорельцева, дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

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