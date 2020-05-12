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Espreso.tvОбществоВ Ухане всех протестуют на COVID-19 - СМИ

В Ухане всех протестуют на COVID-19 - СМИ

Городские власти Уханя, который стал эпицентром распространения коронавируса в Китае, решила протестировать всех жителей города на наличие вируса

Об этом сообщил агентство Reuters.

Оно сообщает, что тестирование с использованием нуклеиновых кислот должно быть проведено в течение 10 дней, о чем власти предупредили все местные органы управления.

Согласно внутренним документом и двумя источниками каждый район города должен представить план тестирования.

Органы здравоохранения Уханя не прокомментировали ситуацию.

  • В китайском городе Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса сутки подтвердили еще 5 случаев коронавируса после того, как эпидемия в городе и стране пошла на спад.
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