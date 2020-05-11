В Ухане подтвердили 5 новых случаев заражения COVID-19
Об этом сообщает Reuters .
Отмечается, что власти города сообщили о пяти новых подтвержденных случаях, все инфицированные живут в одном жилом комплексе. Одной из них была жена 89-летнего пациента, о котором сообщалось ранее. Тот случай был первым в городе с 3 апреля.
"Все последние подтвержденные случаи были классифицированы как бессимптомные, люди, которые дали положительный результат на вирус, способны заражать других, но не имеющих клинических признаков, таких как лихорадка", - говорится в сообщении.
По данным городского управления здравоохранения, в настоящее время ведется мониторинг сотен бессимптомных случаев в Ухане.
- Напомним, 26 апреля власти КНР утверждала, что из больниц города Ухань выписали всех пациентов, которые болели на коронавирус .
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