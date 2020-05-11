В Ухане подтвердили 5 новых случаев заражения COVID-19

11 мая, 2020, 10:14

В китайском городе Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса сутки подтвердили еще 5 случаев коронавируса после того, как эпидемия в городе и стране пошла на спад

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что власти города сообщили о пяти новых подтвержденных случаях, все инфицированные живут в одном жилом комплексе. Одной из них была жена 89-летнего пациента, о котором сообщалось ранее. Тот случай был первым в городе с 3 апреля.

"Все последние подтвержденные случаи были классифицированы как бессимптомные, люди, которые дали положительный результат на вирус, способны заражать других, но не имеющих клинических признаков, таких как лихорадка", - говорится в сообщении.

По данным городского управления здравоохранения, в настоящее время ведется мониторинг сотен бессимптомных случаев в Ухане.

Напомним, 26 апреля власти КНР утверждала, что из больниц города Ухань выписали всех пациентов, которые болели на коронавирус .

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