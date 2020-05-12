В Польше предложили смешанную систему голосования на президентских выборах

12 мая, 2020, 10:17

Правящая польская партия "Закон и справедливость" вместе с политическим объединением "Согласие" внесли в парламент проект поправок к закону о выборах президента с помощью почты

Об этом сообщает RMF24 .

Отмечается, что поправки в закон предусматривают введение смешанного формата голосования на нынешних президентских выборах. Предполагается, что избиратели будут выбор - голосовать по почте или пойти на избирательный участок.

"Те, кто хотят голосовать по почте, будут подавать заявку, получая бюллетень с подтверждением. Это условие соответствия выборов конституции. Остальные смогут голосовать в избирательных участках", - рассказал лидер "Согласия" Ярослав Говин.

Первый тур выборов президента в Польше должен быть 10 мая, но из-за вспышки коронавируса был перенесен .

Выборы официально признали несостоявшимися. Их должны были проводить почте. Новую дату должны назначить в течение двух недель.

Оппозиция выступает против голосования по почте, отмечая, что вряд ли удастся вовремя доставить бюллетени 30 миллионам польских избирателей.

Кандидатом от правящей партии на президентских выборах выступает нынешний глава государства Дуда, он лидирует в опросах общественного мнения.