В Мининфраструктуры планируют вероятно через 10 дней возобновить работу общественного транспорта

12 мая, 2020, 18:15

В Министерстве инфраструктуры Украины работают над тем, чтобы после 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно восстановить свою работу

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе встречи с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками 12 мая, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что работу транспорта могут возобновить при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мер - масочного режима, надлежащей дезинфекции, ограничения количества пассажиров и мест для сидения.

"Работаем сейчас над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате - с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест", - отметил Криклий.

Криклий сообщил, что со своей стороны Министерство инфраструктуры Украины уже подготовило предложения по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок.

"Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Напомним, Укрзализныця представила два этапа восстановления пригородного сообщения.

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