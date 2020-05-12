Укрзализныця представила план возобновления пригородного сообщения

12 мая, 2020, 16:51

Укрзализныця представила два этапа восстановления пригородного сообщения, после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенной правительством в связи с распространением COVID-19

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает пресс-служба УЗ.

Юрик отметил, что при условии отмены или смягчения карантинных мер, Укрзализныця готова оперативно осуществить назначение поездов и известить население о возобновлении пригородного сообщения. А также, что разработан план поэтапного восстановления пригородного сообщения.

"Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором - планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение", - отметил Юрик.

Он также отметил, что сейчас специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляющих текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты.

Напомним, 5 мая сообщалось, что Укрзализныця может начать выход из режима карантина по запуску пригородных электропоездов.

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