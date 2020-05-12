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Espreso.tvОбществоВ Минобразования допускают возможность работы детсадов летом

В Минобразования допускают возможность работы детсадов летом


фото: ukrinform
В Министерстве образования и науки заявили, что детские сады могут начать работать летом

Об этом сказала и. о. главы ведомства Любомира Мандзий в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По ее словам, детские сады могут быть открыты при учете эпидемситуации.

"И, безусловно, учитывая обстоятельства, я думаю, что учреждения дошкольного образования могут и будут работать летом. Здесь надо учитывать исключительно эпидемиологическую ситуацию", - сказала Мандзий.

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