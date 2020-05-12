В Минобразования допускают возможность работы детсадов летом
12 мая, 2020, 15:11
В Министерстве образования и науки заявили, что детские сады могут начать работать летом
Об этом сказала и. о. главы ведомства Любомира Мандзий в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
По ее словам, детские сады могут быть открыты при учете эпидемситуации.
"И, безусловно, учитывая обстоятельства, я думаю, что учреждения дошкольного образования могут и будут работать летом. Здесь надо учитывать исключительно эпидемиологическую ситуацию", - сказала Мандзий.
- Внешнее независимое оценивание состоится с 25 июня по 17 июля.
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