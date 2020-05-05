В Укрзализныце определились, какие поезда запустят первыми после полного карантина, - СМИ

5 мая, 2020, 16:08

Укрзализныця может начать выход из режима карантина по запуску пригородных электропоездов

Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в транспортной отрасли.

После запуска электричек на маршруты планируют выпустить скоростные поезда Интерсити и Интерсити+. А уже потом будет запущен полноценное пассажирское железнодорожное сообщение внутри страны.

Отмечается, что запуск международного сообщения будет зависеть и от соседних стран, с которыми налажено пассажирское железнодорожное сообщение.

В агентстве отмечают, что информация о возможных ограничениях по количеству перевезенных пассажиров поездами УЗ после завершения карантина отсутствует.