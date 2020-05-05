В Укрзализныце определились, какие поезда запустят первыми после полного карантина, - СМИ
5 мая, 2020, 16:08
Укрзализныця может начать выход из режима карантина по запуску пригородных электропоездов
Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в транспортной отрасли.
После запуска электричек на маршруты планируют выпустить скоростные поезда Интерсити и Интерсити+. А уже потом будет запущен полноценное пассажирское железнодорожное сообщение внутри страны.
Отмечается, что запуск международного сообщения будет зависеть и от соседних стран, с которыми налажено пассажирское железнодорожное сообщение.
В агентстве отмечают, что информация о возможных ограничениях по количеству перевезенных пассажиров поездами УЗ после завершения карантина отсутствует.
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