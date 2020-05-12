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Espreso.tvСпортУкраинский футбольный клуб находится на грани банкротства

Украинский футбольный клуб находится на грани банкротства


фото: ua-football.com
Один из аутсайдеров первой лиги, кременчугский "Кремень", может сняться с чемпионата из-за серьезных финансовых проблем

Об этом сообщает UA-Футбол.

Украинский клуб не может найти финансирование на продолжение сезона, поэтому есть риск, что "Кремень" прекратит существование. У команды нет средств для тестов на коронавирус.

В текущем розыгрыше первой лиги "Кремень" занимает тринадцатое место, команда находится в пяти очках от зоны вылета.

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