Украинский футбольный клуб находится на грани банкротства

12 мая, 2020, 19:14

Один из аутсайдеров первой лиги, кременчугский "Кремень", может сняться с чемпионата из-за серьезных финансовых проблем

Об этом сообщает UA-Футбол.

Украинский клуб не может найти финансирование на продолжение сезона, поэтому есть риск, что "Кремень" прекратит существование. У команды нет средств для тестов на коронавирус.

В текущем розыгрыше первой лиги "Кремень" занимает тринадцатое место, команда находится в пяти очках от зоны вылета.

В сентябре прошлого года сообщалось, что "Черкасчина" находится на грани исчезновения.