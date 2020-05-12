Украинский футбольный клуб находится на грани банкротства
12 мая, 2020, 19:14
Один из аутсайдеров первой лиги, кременчугский "Кремень", может сняться с чемпионата из-за серьезных финансовых проблем
Об этом сообщает UA-Футбол.
Украинский клуб не может найти финансирование на продолжение сезона, поэтому есть риск, что "Кремень" прекратит существование. У команды нет средств для тестов на коронавирус.
В текущем розыгрыше первой лиги "Кремень" занимает тринадцатое место, команда находится в пяти очках от зоны вылета.
- В сентябре прошлого года сообщалось, что "Черкасчина" находится на грани исчезновения.
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