В Украине может исчезнуть еще один футбольный клуб

24 сентября, 2019, 13:35

Перволиговая "Черкасщина" находится на грани исчезновения и может быть снята с розыгрыша чемпионата Украины

Об этом сообщает "Табло".

Футбольный клуб "Черкасщина" находится на грани банкротства и уже сегодня может сняться с текущего розыгрыша первой лиги чемпионата Украины.

Игрокам предложили рассчитаться по долгам и снять клуб с первой лиги или продолжить играть в условиях сокращенного бюджета. Более вероятен первый вариант, но окончательное решение будет принято 24 сентября.

Бывший главный инвестор "Черкасщины" Владимир Лашкул отсутствовал на собрании. Он сообщил изданию, что на прошлой неделе прекратил инвестиционную деятельность. Он заявил, что уже не имеет отношения к клубу и не знает о его дальнейшей судьбе.

"Черкасщина" - это единственная профессиональная футбольная команда в Черкасской области, пока она занимает пятнадцатое место в первой лиге.