Украинский футболист Зозуля закупил для ВСУ маски и тесты на COVID-19

28 апреля, 2020, 13:27

Форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля закупил для Вооруженных сил Украины медицинские маски и тесты на коронавирус

Об этом сообщает фонд футболиста "Народная армия" в facebook.

Зозуля передал для нужд украинской армии медицинские маски и системы для тестирования на заболевание коронавирусом.

В конце марта Зозуля совместно с "Народной армией" присоединился к приобретению защитных очков для медиков областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре.

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