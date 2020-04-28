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Espreso.tvСпортУкраинский футболист Зозуля закупил для ВСУ маски и тесты на COVID-19

Украинский футболист Зозуля закупил для ВСУ маски и тесты на COVID-19


фото: Getty Images
Форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля закупил для Вооруженных сил Украины медицинские маски и тесты на коронавирус

Об этом сообщает фонд футболиста "Народная армия" в facebook.

Зозуля передал для нужд украинской армии медицинские маски и системы для тестирования на заболевание коронавирусом.

В конце марта Зозуля совместно с "Народной армией" присоединился к приобретению защитных очков для медиков областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре.

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