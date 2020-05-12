Службы такси объяснили подорожание перевозок в Киеве в первый день ослабления карантина

12 мая, 2020, 14:56

Службы такси назвали причины роста в Киеве в день ослабления карантина

Об этом рассказали в службе поддержки Uklon и Uber, передает РБК-Украина .

В Uklon подтвердили, что ослабление карантина повлияло на цены такси.

"Да, есть больше заказов, естественно, тариф, динамично будет двигаться ... Да, люди начали пользоваться, то есть появляется спрос, соответственно появляется динамический коэффициент", - заявили в службе поддержки.

Также оператор отметил, что карантин влияет на цены.

"Конечно, чем больше людей будет пользоваться, тем больше будет спрос на авто и цена будет выше. Чем больше заказов в данный момент, тем выше коэффициент. У вас есть возможность убрать его в приложении, можно ползунком убрать динамический коэффициент", - заявили в Uklon.

В Uber сообщили, что у них информации по поводу повышения цен из-за карантина.

"Стоимость всегда формируется всегда исходя из того, какой будет примерный километраж и время в пути, иногда на него может влиять пиковый коэффициент, если большой спрос автомобилей в определенном районе. В таком случае стоимость поездки может увеличиваться в несколько раз. У меня такой информации нет по поводу того, что стоимость может расти из-за карантина ", - отметили в службе поддержки.

Там сообщили, что стоимость поездки может меняться в зависимости от времени заказа, спроса на автомобиль и ситуации на дорогах и рассчитывается в зависимости от этих факторов автоматически.

"Я могу только дать общий ответ, что цена формируется динамически. Если в вашем месте посадки находится не очень много автомобилей, а их заказывает много клиентов, то в дело вступает пиковый коэффициент и стоимость поездки может увеличиваться. Это действительно так. Скорее всего это может быть связано с небольшим количеством автомобилей в месте посадки ", - заявили в Uber.