Карантин продолжат после 22 мая, - Шмыгаль

12 мая, 2020, 09:08

Премьер-министр Украины заявил, что правительство планирует продлить карантин после 22 мая

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в эфире "Завтрака с 1 + 1", передает РБК-Украина .

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - сказал Шмыгаль.

Вместе с тем, он добавил, что правительство работает над каждым этапом выхода из карантина.