Сборная Украины по киберфутболу вырвала ничью у Нидерландов

12 мая, 2020, 17:15

Сборная Украины по киберфутболу в дисциплине PES в товарищеском матче сыграла вничью с командой Нидерландов

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

За украинскую сборную играли Максим "Makson" Андрасюк и Сергей "Sergobibika" Марченко, за нидерландцев - Элдридж О'Нил и Йос Сонневелд.

Товарищеское противостояние прошло по системе четырех матчей, где представитель одной сборной сыграл против каждого соперника другой. В первом матче Андрасюк уступил О'Нилу, а Марченко - Сонневолду. Однако уже в двух следующих матчах украинцы одолели соперников.

Украина - Нидерланды 2:2

Максим Makson Андрасюк - Элдридж О'Нил 1:3 (общий счет 0:1)

Йос Сонневелд - Сергей Sergobibika Марченко - 4:1 (2:0)

Сергей Sergobibika Марченко - Элдридж О'Нил - 1:0 (2:1)

Йос Сонневелд - Максим Makson Андрасюк - 0:1 (2:2)