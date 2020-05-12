Сборная Украины по киберфутболу вырвала ничью у Нидерландов
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
За украинскую сборную играли Максим "Makson" Андрасюк и Сергей "Sergobibika" Марченко, за нидерландцев - Элдридж О'Нил и Йос Сонневелд.
Товарищеское противостояние прошло по системе четырех матчей, где представитель одной сборной сыграл против каждого соперника другой. В первом матче Андрасюк уступил О'Нилу, а Марченко - Сонневолду. Однако уже в двух следующих матчах украинцы одолели соперников.
Украина - Нидерланды 2:2
Максим Makson Андрасюк - Элдридж О'Нил 1:3 (общий счет 0:1)
Йос Сонневелд - Сергей Sergobibika Марченко - 4:1 (2:0)
Сергей Sergobibika Марченко - Элдридж О'Нил - 1:0 (2:1)
Йос Сонневелд - Максим Makson Андрасюк - 0:1 (2:2)
- 14 апреля в шоуматчи FIFA 20 сборная Украины победила сборную Польши со счетом 8:6.
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