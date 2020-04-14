Украина - Польша: Зинченко и Коноплянка уверенно одолели соперников в шоуматче FIFA 20
14 апреля, 2020, 21:06
В шоуматчи FIFA 20 сборная Украины победила сборную Польши со счетом 8:6
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Честь Украины защищали полузащитники национальной команды - Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Соперниками украинцев были игроки сборной Польши Матеуш Клих и Мацей Рыбус.
По регламенту шоуматч состоял из двух поединков. В первом Коноплянка обыграл Клиха - 5:2. Во второй встрече Зинченко уступил Рыбусу - 3:4, но поражение не помешало украинцам победить по сумме двух матчей - 8:6.
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