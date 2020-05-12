Ryanair хочет уже с июля восстановить 40% рейсов

12 мая, 2020, 14:55

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair с 1 июля собирается восстановить около 40% своих рейсов, которые существовали до пандемии, и выполнять около 1000 полетов в день

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

При этом, в начале периода для пассажиров будет действовать ряд новых правил.

Всем рекомендовать находиться на борту в масках. Чтобы избежать очередей в уборных, теперь пассажиры должны будут сначала обратиться к персоналу и получить разрешение.

Тем, кто стремится в ЕС, нужно будет заполнять специальную форму и указывать запланированную продолжительность и место пребывания. Эту информацию будут передавать правительствам стран ЕС для мониторинга карантинных мероприятий.

Сейчас Ryanair выполняет около 30 рейсов в день и планирует работать в таком режиме до конца июня.