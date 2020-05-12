Ryanair хочет уже с июля восстановить 40% рейсов
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
При этом, в начале периода для пассажиров будет действовать ряд новых правил.
Всем рекомендовать находиться на борту в масках. Чтобы избежать очередей в уборных, теперь пассажиры должны будут сначала обратиться к персоналу и получить разрешение.
Тем, кто стремится в ЕС, нужно будет заполнять специальную форму и указывать запланированную продолжительность и место пребывания. Эту информацию будут передавать правительствам стран ЕС для мониторинга карантинных мероприятий.
Сейчас Ryanair выполняет около 30 рейсов в день и планирует работать в таком режиме до конца июня.
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На прошлой неделе Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начале июня .
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