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Espreso.tvОбществоRyanair хочет уже с июля восстановить 40% рейсов

Ryanair хочет уже с июля восстановить 40% рейсов


фото: reuters
Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair с 1 июля собирается восстановить около 40% своих рейсов, которые существовали до пандемии, и выполнять около 1000 полетов в день

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

При этом, в начале периода для пассажиров будет действовать ряд новых правил.

Всем рекомендовать находиться на борту в масках. Чтобы избежать очередей в уборных, теперь пассажиры должны будут сначала обратиться к персоналу и получить разрешение.

Тем, кто стремится в ЕС, нужно будет заполнять специальную форму и указывать запланированную продолжительность и место пребывания. Эту информацию будут передавать правительствам стран ЕС для мониторинга карантинных мероприятий.

Сейчас Ryanair выполняет около 30 рейсов в день и планирует работать в таком режиме до конца июня.

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