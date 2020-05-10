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Espreso.tvОбществоС 23-25 мая европейские авиаперевозчики возобновят сообщение с Украиной

С 23-25 мая европейские авиаперевозчики возобновят сообщение с Украиной


фото: luchtvaartnieuws.nl
В конце мая - начале июня 2020 года сразу три крупных авиационных компании стран-членов Европейского Союза собираются восстановить пассажирские перелеты из Украины

Речь идет о Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa, передает Еспресо.TV со ссылкой на их сайты.

Czech Airlines снова запустит рейсы из Украины 24 мая.

"С 24.05.2020 Киев - 7 рейсов в неделю, с 25.05.2020 Одесса - 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении "Чешских авиалиний".

Венгерская компания Wizz Аir готовится к полетам с 23 мая, а немецкая Lufthansa - с 1 июня.

  • Напомним, в Минздраве Украины утвердили правила ослабление карантина для малого бизнеса .
  • 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия, тогда как подавляющее большинство установленных ранее ограничений продолжать действовать до 22 мая.

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