С 23-25 мая европейские авиаперевозчики возобновят сообщение с Украиной

10 мая, 2020, 14:47

В конце мая - начале июня 2020 года сразу три крупных авиационных компании стран-членов Европейского Союза собираются восстановить пассажирские перелеты из Украины

Речь идет о Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa, передает Еспресо.TV со ссылкой на их сайты.

Czech Airlines снова запустит рейсы из Украины 24 мая.

"С 24.05.2020 Киев - 7 рейсов в неделю, с 25.05.2020 Одесса - 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении "Чешских авиалиний".

Венгерская компания Wizz Аir готовится к полетам с 23 мая, а немецкая Lufthansa - с 1 июня.

Напомним, в Минздраве Украины утвердили правила ослабление карантина для малого бизнеса .

11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия, тогда как подавляющее большинство установленных ранее ограничений продолжать действовать до 22 мая.

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