ФК "Ворскла" поддерживает медиков Полтавщины в борьбе с коронавирусом

13 апреля, 2020, 17:09

Футбольный клуб "Ворскла", почетным президентом которого является бизнесмен и меценат Константин Жеваго - передал Полтавской областной инфекционной больнице 6000 масок и столько же пар защитных перчаток

Как отметила главный врач КП "Полтавская областная клиническая инфекционная больница" Наталья Свириденко: "Что для нас очень ценно и важно - что здесь не просто обычные хирургические маски. Это респираторы FFP3 с высоким уровнем защиты. В этих респираторах и масках могут работать даже реаниматологи, не боясь за свое здоровье ".



$ 2 500 000 - сумма, в рамках которой генеральный партнер "Ворсклы" - компания FERREXPO - будет бессрочно оказывать помощь медучреждениям. Организацией работы занимается специально созданный штаб - коммуницирует с руководителями больниц и формирует списки насущных проблем: закупки оборудования, лекарств и индивидуальных средств защиты.



"Для наших полтавчан, для нашей Полтавы - для того, чтобы уберечь, предотвратить, и чтобы наши люди - жители нашей Полтавы - были сохранены от этой страшной болезни. И помочь нашей медицине в это сложное время", - президент ФК "Ворскла" Роман Черняк.

Полтавский футбольный клуб уже не первый раз помогает областной больнице. В марте медики получили первую партию специального оборудования - 2 медицинских монитора и 4 инфузионных насоса. Устройства также приобрели за средства генерального партнера "Ворсклы" - FERREXPO, мажоритарным акционером которой является Константин Жеваго.