ФК "Ворскла" поддерживает медиков Полтавщины в борьбе с коронавирусом
Как отметила главный врач КП "Полтавская областная клиническая инфекционная больница" Наталья Свириденко: "Что для нас очень ценно и важно - что здесь не просто обычные хирургические маски. Это респираторы FFP3 с высоким уровнем защиты. В этих респираторах и масках могут работать даже реаниматологи, не боясь за свое здоровье ".
$ 2 500 000 - сумма, в рамках которой генеральный партнер "Ворсклы" - компания FERREXPO - будет бессрочно оказывать помощь медучреждениям. Организацией работы занимается специально созданный штаб - коммуницирует с руководителями больниц и формирует списки насущных проблем: закупки оборудования, лекарств и индивидуальных средств защиты.
"Для наших полтавчан, для нашей Полтавы - для того, чтобы уберечь, предотвратить, и чтобы наши люди - жители нашей Полтавы - были сохранены от этой страшной болезни. И помочь нашей медицине в это сложное время", - президент ФК "Ворскла" Роман Черняк.
Полтавский футбольный клуб уже не первый раз помогает областной больнице. В марте медики получили первую партию специального оборудования - 2 медицинских монитора и 4 инфузионных насоса. Устройства также приобрели за средства генерального партнера "Ворсклы" - FERREXPO, мажоритарным акционером которой является Константин Жеваго.
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