Промоутер вспомнил, как Чисора унизил Кличко и предостерег Усика

12 мая, 2020, 13:10

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй похвалил британского боксера за бой с Виталием Кличко и заявил, что Александра Усика ждут проблемы

Об этом сообщает Vringe .

По словам Хэя, с 2012 года, когда Чисора встречался с Кличко-старшим, он стал гораздо сильнее и дисциплинированным, поэтому даст серьезный бой Александру Усику, для которого этот поединок станет вторым в супертяжелом весе.

"Тот бой против Кличко Дерек провел замечательно. Он очень агрессивно давил на Виталия, то выбрасывал удары, но за все 12 раундов так ни разу и не поразил Чисору. Бой вел Дерек. Да, он проиграл, но заслужил уважение. Сейчас Чисора уже не тот, каким был раньше. он гораздо более подтянутый, дисциплинированный. Тогда он был сорванцом, позволял себе все, что придет в голову. он не вел жизнь боксера-профессионала, просто был жестким дядей. Тогда у него гораздо лучше получалось плеваться и лепить пощечины ", - сказал Хэй.

36-летний Дерек Чисора провел среди профессионалов 40 боев, одержал 31 победу и потерпел 9 поражений. В частности, в 2012 году Чисору по очкам победил украинец Виталий Кличко. Тогда британец запомнился скандальным поведением. Во время дуэли взглядов он дал Виталию Кличко пощечину, а перед боем плюнул в лицо Владимиру Кличко.

Напомним, 5 мая Владимир Кличко заявил, что помогает Александру Усику готовиться к бою с Дереком Чисорой в качестве спарринг-партнера.

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