Одесский международный кинофестиваль из-за пандемии COVID-19 в этом году состоится осенью в онлайн-формате

12 мая, 2020, 14:27

11-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) из-за пандемии коронавируса COVID-19 впервые состоится в онлайн-формате осенью - с 25 сентября по 3 октября

Об этом 12 мая сообщили организаторы фестиваля.

Отмечается, что событие перенесли на другие даты. В этом году фестиваль пройдет не в июле, как это было обычно, а осенью - с 25 сентября по 3 октября.

"Из-за пандемии коронавируса COVID-19 и связанный с ней карантин во всем мире Одесский международный кинофестиваль в этом году впервые пройдет в онлайн-формате. Кроме того, изменен даты проведения 11-го ОМКФ: фестиваль будет проходить не традиционно в июле, 0а осенью - с 25 сентября по 3 октября ", - говорится в сообщении.

Кроме онлайн-части, в рамках фестиваля планируется проведение в Одессе традиционного open-air киноперформанс на Потемкинской лестнице.

"Из-за пандемии, которая всколыхнула весь мир, индустрия ивентов вынуждена быстро принимать важные решения относительно запланированных на 2020 год мероприятий. Один за другим переносятся или отменяются масштабные фестивали и другие международные кинособытия ... Мы адаптовуемось к новым реалиям и не хотим оставлять наших зрителей без кинособытия, на которое они ожидают в течение года. Поэтому в 2020-м Одесский международный кинофестиваль впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате ", - сообщила президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

В свою очередь генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич отметила, что длительное время организаторы рассматривали различные варианты проведения 11-го Одесского международного кинофестиваля.

"Онлайн-формат является необычным не только для нас, но и для всей кинофестивальной индустрии. Мы воспринимаем это и как новый вызов, и как оптимальную пока возможность дать нашим зрителям то, чего они ждут - лучшие, самые качественные фильмы со всего мира и фестивальную атмосферность , которую они почувствуют даже через экраны. Мы получили более тысячи заявок, наш программный отдел сейчас над ними работает и держит связь со всеми, кто прислал нам фильмы. Поэтому даже в онлайн-формате в программе Одесского международного кинофестиваля традиционно будут проходить ус программные и внепрограммные показы, а также пройдут мастер-классы и пресс конференции. Кроме того, в онлайн-формате будет проходить индустриального часть кинофестиваля Film Industry Office - ожидаем, что в этом году в ней дистанционно примет участие рекордное количество представителей украинской и мировой киноиндустрии ", - сообщила Синькевич.

Сообщается, что в ближайшее время будет объявлен новый регламент 11-го Одесского международного кинофестиваля.

Информация о приобретении абонементов на онлайн-мероприятие будет сообщена дополнительно на официальных ресурсах ОМКФ.

Напомним, музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend перенесли на 6 - 11 июля 2021 из-за пандемии коронавируса.

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