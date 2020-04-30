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Espreso.tvОбществоМузыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 из-за пандемии коронавируса

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 из-за пандемии коронавируса

Музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend перенесли на 6 - 11 июля 2021 из-за пандемии коронавируса

Об этом говорится в сообщении на сайте фестиваля.

"Из-за неподвластных нам обстоятельств, Atlas Weekend перенесен на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать риску гостей команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом", - говорится в сообщении.

Поэтому новые даты фестиваля запланированы на 6 - 11 июля 2021 года.

Билеты, приобретенные на нынешний фестиваль, действительны на фестиваль в следующем году. Все, кто не в состоянии присутствовать в следующем году, смогут вернуть деньги. На официальных ресурсах обещают опубликовать подробные инструкции, как это сделать.

"Сейчас мы в переговорах со всеми артистами, чтобы уже заявленный лайн-ап был полностью сохранен. Также вас ждут новости еще многих новых артистов, которые присоединятся к фестивалю в следующем году", - отметили организаторы.

Отмечается, что последний месяц рассматривали различные варианты выхода из кризиса и верили, что будет возможность провести фестиваль этим летом, но пришли к выводу о переносе.

"Однако, наблюдая за развитием событий в мире и общаясь с нашими европейскими коллегами, мы пришли к выводу, что перенос - единственное верное решение в этой ситуации", - говорится в сообщении.

Atlas Weekend - один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины. Проходит ежегодно в Киеве в первой половине июля на ВДНХ.

  • Напомним, в этом году музыкальный фестиваль должен был состояться 7-12 июля 2020.

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