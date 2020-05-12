Немецкий тренер ошарашил названиями клубов, которые может возглавить Шевченко
Об этом сообщает "Трибуна" .
По словам Штанге, в сборной Украины Шевченко провел невероятную работу, поэтому в будущем он будет тренировать один из топ-клубов.
"Шевченко провел невероятную работу как молодой тренер сборной Украины. Но это только начало. Думаю, со временем он возглавит один из топ-клубов Европы -" Реал "," Барселону "или" Челси ". Я верю в его потенциал. Это подсказывает мне мой тренерский опыт ", - сказал Штанге
72-летний Штанге в 1995 - 1996 годах тренировал "Днепр", а в 1996 году возглавлял "ЦСКА-Борисфен". Работал с немецкими "Гертой", "Лейпцигом", сборными ГДР и Беларуси.
- Напомним, 23 апреля Андрей Шевченко заявил, что НЕ БУДЕТ совмещать работу в клубе и национальной команде.
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