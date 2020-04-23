Шевченко рассказал, будет ли совмещать работу в клубе и сборной Украины
Об этом сообщает zbirna.com.
Легенда украинского футбола считает, что совмещать работу в клубе и сборной можно было во времена Валерия Лобановского.
"Назначение Валерия Лобановского на пост главного тренера сборной Украины, вне всяких сомнений, стало большим событием для нашей страны. Было много споров по поводу совмещения двух должностей - в "Динамо" и национальной команды. Но тогда это казалось оправдано. Сегодня, считаю, это нереально", - сказал Андрей Шевченко.
Валерий Лобановский возглавлял одновременно киевское "Динамо" и сборную Украины в период с 2000 по 2001-й год.
Под руководством 43-летнего Андрея Шевченко сборная Украины вышла в финальную часть Евро-2020 и в элитный дивизион Лиги наций. Ранее сообщалось, что он может возглавить "Милан".
- 8 апреля ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что украинский тренер после национальной команды возглавит итальянский или английский клуб.
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