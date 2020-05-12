На Одесчине летом ожидают до 5 млн туристов

12 мая, 2020, 17:49

В Одесской области летом ожидают до 5 млн туристов из-за закрытия границ в результате пандемии COVID-19

Об этом заявил руководитель Одесской ОГА Максим Куцый, сообщает пресс-служба ОГА.

"Одесчина в этом году планирует быть 100% туристическим центром Украины. По подсчетам специалистов в сезон ожидают принять 4-5 млн туристов", - отметил Куцый.

Руководитель Одесской ОГА отметил, что если страна постепенно выйдет из карантина, то особых ограничений или мер быть не должно.

"Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 - этот вопрос будет решен", - сообщил Куцый.

Куцый добавил, что авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено. Именно поэтому основной поток туристов ожидается именно в Одесской области.

Он также отметил, что власти области будут придерживаться всех рекомендаций, которые будут давать Кабмин и Министерство здравоохранения. А именно по количеству лиц, которые могут находиться в общественных местах, курортных зонах и ресторанах после возобновления их работы.

Напомним, Укрзализныця представила два этапа восстановления пригородного сообщения.

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