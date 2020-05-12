В Киеве 59 новых случаев коронавируса, - Кличко

12 мая, 2020, 12:16

За 11 мая в Киеве обнаружили 59 новых случаев заболевания COVID-19, из них четырнадцатый медработников

Об этом сообщил мэр Киева Виталия Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Количество жителей столицы, в которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, выросло еще на 59 человек. Один случай - к сожалению, летальный. За минувшие сутки вирус обнаружили в 14 медработников", - отметил мэр.

Сегодня в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 38 человек умерли.

заболели:

33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет

22 человека от 25 до 82 лет

1 девочка в возрасте 3 месяца и 3 мальчика в возрасте 10, 11 и 12 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей", - подчеркнул он.

Несмотря на выходные, Государственным учреждением "Киевский городской лабораторный центр Украины" за три дня исследовано 2242 образцов биоматериалов. За весь период центр исследовал почти 16 000 ПЦР-тестов. Всего в Киеве исследовано 35 тыс. 500 тестов на коронавирус.

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