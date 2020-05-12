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Espreso.tvОбществоМинфин работает над вариантами налоговых послаблений для бизнеса, - Шмыгаль

Минфин работает над вариантами налоговых послаблений для бизнеса, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Министерство финансов Украины рассчитает возможность внедрения в Украине налоговых каникул для бизнеса

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кредитные каникулы уже есть, они разработаны. Что касается налоговых каникул - сейчас Министерство финансов просчитывает эту возможность, есть ли такая возможность без развала бюджета, без банкротства страны", - сказал он.

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