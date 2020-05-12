Минфин работает над вариантами налоговых послаблений для бизнеса, - Шмыгаль
12 мая, 2020, 13:13
Министерство финансов Украины рассчитает возможность внедрения в Украине налоговых каникул для бизнеса
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Кредитные каникулы уже есть, они разработаны. Что касается налоговых каникул - сейчас Министерство финансов просчитывает эту возможность, есть ли такая возможность без развала бюджета, без банкротства страны", - сказал он.
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Напомним, 4 мая Кабмин принял решение ослабить карантинные мероприятия после 11 мая: открыли парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты и часть магазинов.
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