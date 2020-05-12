Макгергор и Нурмагомедов обменялись оскорбительными заявлениями

12 мая, 2020, 10:15

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов обменялись в соцсетях унизительными заявлениями

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Хабиб, ты - абсолютная позор. Суетливая крыса, которая скрывается, как всегда. Об этом я уже говорил много раз. Мы видели это много раз. Особенно это было подтверждено потому стекло в автобусе, и так всегда было известно. Ты - позор реальных боев ", - написал Макгрегор, намекая на свое нападение на автобус с бойцами UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) весной 2018 года, целью которого был именно Нурмагомедов.

Khabib you absolute embarrassment. Scurrying, hiding rat as usual. As I have said many times. As has been seen many times. Through the pane of glass it was confirmed what was always known.

"No comment" lol.

An embarrassment to real fighting. - Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020

Хабиб отреагировал на заявление Макгрегора и напомнил ирландцу, что он победил его осенью 2018 года.

"Да, мы помним тебя. Ты был таким милым в ту ночь. Будь таким же, не будь подделкой", - ответил русский.

В октябре 2018 Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

Yes, we remember you, you was so nice that night, be same, do not be fake. pic.twitter.com/SOcLb5jjKX - khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 11, 2020

Напомним, 10 мая на первом во время карантина турнире UFC 249 Джастин Гетжи неожиданно одержал победу над Тони Фергюсоном и отобрал у него титул временного чемпиона в легком весе.

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