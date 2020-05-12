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Espreso.tvСпортМакгергор и Нурмагомедов обменялись оскорбительными заявлениями

Макгергор и Нурмагомедов обменялись оскорбительными заявлениями


фото: Getty Images
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов обменялись в соцсетях унизительными заявлениями

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Хабиб, ты - абсолютная позор. Суетливая крыса, которая скрывается, как всегда. Об этом я уже говорил много раз. Мы видели это много раз. Особенно это было подтверждено потому стекло в автобусе, и так всегда было известно. Ты - позор реальных боев ", - написал Макгрегор, намекая на свое нападение на автобус с бойцами UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) весной 2018 года, целью которого был именно Нурмагомедов.

Хабиб отреагировал на заявление Макгрегора и напомнил ирландцу, что он победил его осенью 2018 года.

"Да, мы помним тебя. Ты был таким милым в ту ночь. Будь таким же, не будь подделкой", - ответил русский.

В октябре 2018 Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

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