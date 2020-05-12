Ляшко рассказал, при каких условиях закончится масочный режим в Украине
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .
"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап просмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть на развитие эпидситуации", - сказал Ляшко .
Он добавил, что если количество случаев будет снижаться, то масочный режим закончится до конца лета.
"Если количество случаев будет стремиться к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а быстро выйдем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет нашим "неотъемлемым другом" до конца этого года ", - рассказал главный санврач.
- В Черновицкой области решили продолжить ограничения на работу непродовольственных магазинов и рынков и предоставление стоматологических услуг.
Читайте также
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь
-
Читайте также
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь