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Espreso.tvОбществоЛяшко рассказал, при каких условиях закончится масочный режим в Украине

Ляшко рассказал, при каких условиях закончится масочный режим в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что масочный режим будет продлен до конца карантина и пока в Украине будут фиксировать 350-500 случаев заболеваний COVID-19 ежедневно

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап просмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть на развитие эпидситуации", - сказал Ляшко .

Он добавил, что если количество случаев будет снижаться, то масочный режим закончится до конца лета.

"Если количество случаев будет стремиться к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а быстро выйдем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет нашим "неотъемлемым другом" до конца этого года ", - рассказал главный санврач.

  • В Черновицкой области решили продолжить ограничения на работу непродовольственных магазинов и рынков и предоставление стоматологических услуг.

 

 

 

 

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