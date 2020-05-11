На Буковине решили продлить карантин из-за COVID-19 - ОГА

11 мая, 2020, 19:45

В Черновицкой области решили продолжить ограничения на работу непродовольственных магазинов и рынков и предоставление стоматологических услуг

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая ОГА.

"Областная комиссия ТЭБ и ЧС, учитывая статистику заболеваемости, госпитализации и количество летальных исходов от COVID-19 на Буковине, а также рекомендации главного санитарного врача области, решила продлить действие ограничений на работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий, посещение детских и спортивных площадок, предоставление стоматологических услуг ", - говорится в сообщении.

В то же время областные чиновники позволили возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос), адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов и музеев.

Кроме того, карантин и в дальнейшем будет проходить в учебных заведениях и воспитательных учебных заведениях.

Продлены ограничения по движению пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.

"Напоминаем, что особый режим въезда и выезда в Черновицкой области продолжает действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений", - добавили в областной администрации.