Лукашенко посоветовал безработным белорусам устроиться на "нелюбую" работу

12 мая, 2020, 15:02

По мнению президента Беларуси Александра Лукашенко, в стране достаточно вакансий, а граждане, потерявшие работу из-за ситуации с коронавирусом, могут заняться и "неприемлемой" и "нелюбой" работой

Об этом сообщает БЕЛТА .

Так, у Лукашенко обсудили проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан.

"Поддерживать будем тех граждан, которым сегодня нужна поддержка... Это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Возможно, не совсем приемлемую и любую (нравящуюся, - ред.)", - отметил глава Беларуси.

По его словам, в стране был выбран такой метод борьбы с распространением коронавирусной инфекции, чтобы при сохранении жизни и здоровья людей продолжать и экономическую деятельность в стране.

"Мы же не закрывали ни одно производство, ни один ресторан, ни один кинотеатр - мы вообще ничего не закрывали и никого не ограничивали. Мы просто предупредили людей: берегите себя", - подчеркнул Лукашенко.

Читайте таклож: В Беларуси уже более 20 тыс. человек заразились коронавирусом

К слову, в проекте указа говорится о поддержке таких категорий, как многодетные семьи, люди с инвалидностью и родители, воспитывающие детей-инвалидов. Обсуждалось принятие дополнительных мер их поддержки в части пенсионного обеспечения, социальной защиты и медицинской помощи.