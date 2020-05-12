Лукашенко посоветовал безработным белорусам устроиться на "нелюбую" работу
Об этом сообщает БЕЛТА .
Так, у Лукашенко обсудили проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан.
"Поддерживать будем тех граждан, которым сегодня нужна поддержка... Это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Возможно, не совсем приемлемую и любую (нравящуюся, - ред.)", - отметил глава Беларуси.
По его словам, в стране был выбран такой метод борьбы с распространением коронавирусной инфекции, чтобы при сохранении жизни и здоровья людей продолжать и экономическую деятельность в стране.
"Мы же не закрывали ни одно производство, ни один ресторан, ни один кинотеатр - мы вообще ничего не закрывали и никого не ограничивали. Мы просто предупредили людей: берегите себя", - подчеркнул Лукашенко.
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К слову, в проекте указа говорится о поддержке таких категорий, как многодетные семьи, люди с инвалидностью и родители, воспитывающие детей-инвалидов. Обсуждалось принятие дополнительных мер их поддержки в части пенсионного обеспечения, социальной защиты и медицинской помощи.
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