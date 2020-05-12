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Espreso.tvОбществоКомитет Рады поддержал антикризисный энергетический план правительства

Комитет Рады поддержал антикризисный энергетический план правительства

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поддержал план мероприятий Министерства энергетики и окружающей среды по выходу энергетической отрасли из кризиса

За соответствующее решение проголосовало большинство членов комитета, передает РБК-Украина.

"Буду просить поддержать работу министерства, антикризисного штаба. Сегодня отрасль находится в сложной ситуации, начиная от угольной промышленности и заканчивая атомной энергетикой", - сказал Шмыгаль.

При этом временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец подчеркнула, что текущая ситуация вызвана непрофессиональным управлением оотраслью в прошлом году.

"Этот кризис возник в результате бездействия, непрофессионализма людей в различных ветвях власти. Поэтому мы пришли к многомиллиардным долгам", - сказала она.

По ее словам, предложенный план позволит министерству двигаться дальше и уже на следующем заседании антикризисного штаба по вопросам энергетики рассматривать блок экономических проблем и вызовов, которые стоят перед отраслью.

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