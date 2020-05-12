Комитет Рады поддержал антикризисный энергетический план правительства
За соответствующее решение проголосовало большинство членов комитета, передает РБК-Украина.
"Буду просить поддержать работу министерства, антикризисного штаба. Сегодня отрасль находится в сложной ситуации, начиная от угольной промышленности и заканчивая атомной энергетикой", - сказал Шмыгаль.
При этом временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец подчеркнула, что текущая ситуация вызвана непрофессиональным управлением оотраслью в прошлом году.
"Этот кризис возник в результате бездействия, непрофессионализма людей в различных ветвях власти. Поэтому мы пришли к многомиллиардным долгам", - сказала она.
По ее словам, предложенный план позволит министерству двигаться дальше и уже на следующем заседании антикризисного штаба по вопросам энергетики рассматривать блок экономических проблем и вызовов, которые стоят перед отраслью.
- Новую программу правительства отправили на доработку 10 комитетов Верховной Рады Украины.
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