10 комитетов Рады не утвердили программу правительства, - нардеп
12 мая, 2020, 20:46
По состоянию на 12 мая новую программу правительства отправили на доработку 10 комитетов Верховной Рады Украины
Об этом нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк написал в Facebook.
"Комитет образования отправил на доработку ... программу Правительства! Неделю начинаем с маленького юбилея Комитеты Рады vs Кабмин - 10:0", - написал Железняк.
- Напомним, 2 апреля Кабинет министров утвердил программу деятельности.
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