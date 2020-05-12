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Espreso.tvОбщество10 комитетов Рады не утвердили программу правительства, - нардеп

10 комитетов Рады не утвердили программу правительства, - нардеп

По состоянию на 12 мая новую программу правительства отправили на доработку 10 комитетов Верховной Рады Украины

Об этом нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк написал в Facebook.

"Комитет образования отправил на доработку ... программу Правительства! Неделю начинаем с маленького юбилея Комитеты Рады vs Кабмин - 10:0", - написал Железняк.

  • Напомним, 2 апреля Кабинет министров утвердил программу деятельности.

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