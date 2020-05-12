Фракция "Голос" поддержит "антиколомойський" законопроект
Об этом заявила член фракции Юлия Клименко в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ .
"Мы будем поддерживать этот законопроект: мы много над ним работали, в том числе в комитете над 16-ти тысячами поправок, которые монобильшисть сама себе и сделала", - сказала она.
Клименко спрогнозировала, что этот законопроект будет принят минимальным количеством голосов.
"Я думаю, что будет вопрос о количестве голосов, которые будут за это законопроект предоставлены, так как часть фракции" Слуга народа ", как мы знаем, не так" любит "этот законопроект, потому и предоставила 16 000 поправок", - отметила депутат .
При этом она предположила, что не поддержат законопроект и фракции ОПЗЖ и "Батькивщина".
"Я думаю, что другие фракции также могут показать такую же позицию, и они об этом заявляли, когда этот законопроект проходил в первом чтении, - это и ОПЗЖ, это в том числе и" Батькивщина ". Я думаю, они вряд ли будут голосовать за это ", - отметила Клименко.
- Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверен , что на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады примут законопроект о банках.
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