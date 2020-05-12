Фракция "Голос" поддержит "антиколомойський" законопроект

12 мая, 2020, 14:20

Об этом заявила член фракции Юлия Клименко в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ .

"Мы будем поддерживать этот законопроект: мы много над ним работали, в том числе в комитете над 16-ти тысячами поправок, которые монобильшисть сама себе и сделала", - сказала она.

Клименко спрогнозировала, что этот законопроект будет принят минимальным количеством голосов.

"Я думаю, что будет вопрос о количестве голосов, которые будут за это законопроект предоставлены, так как часть фракции" Слуга народа ", как мы знаем, не так" любит "этот законопроект, потому и предоставила 16 000 поправок", - отметила депутат .

При этом она предположила, что не поддержат законопроект и фракции ОПЗЖ и "Батькивщина".

"Я думаю, что другие фракции также могут показать такую же позицию, и они об этом заявляли, когда этот законопроект проходил в первом чтении, - это и ОПЗЖ, это в том числе и" Батькивщина ". Я думаю, они вряд ли будут голосовать за это ", - отметила Клименко.