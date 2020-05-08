Корниенко прогнозирует, что Рада примет "антиколомойский" закон 13 мая
8 мая, 2020, 22:33
Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады примут законопроект о банках
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на эфир одного из каналов.
"За банковский закон хватает голосов в зале", - сказал Корниенко.
Корниенко отметил, что не все депутаты монобольшинства поддерживают этот законопроект.
Он добавил, что уже в среду на внеочередном заседании Рады "будет поставлена точка в этой истории".
Однако Корниенко прогнозирует, что "оппоненты попытаются внести постановления, которые блокируют подписание законопроекта", однако международные партнеры Украины воспримут сам факт результативного голосования.
- Международный валютный фонд согласен вести переговоры с Украиной о новой программе только в случае принятия Верховной Радой "антиколомойского закона" .
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