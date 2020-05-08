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Espreso.tvОбществоКорниенко прогнозирует, что Рада примет "антиколомойский" закон 13 мая

Корниенко прогнозирует, что Рада примет "антиколомойский" закон 13 мая


фото: УП
Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады примут законопроект о банках

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на эфир одного из каналов.

"За банковский закон хватает голосов в зале", - сказал Корниенко.

Корниенко отметил, что не все депутаты монобольшинства  поддерживают этот законопроект.

Он добавил, что уже в среду на внеочередном заседании Рады "будет поставлена точка в этой истории".

Однако Корниенко прогнозирует, что "оппоненты попытаются внести постановления, которые блокируют подписание законопроекта", однако международные партнеры Украины воспримут сам факт результативного голосования.

 
 

 

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