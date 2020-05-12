Форвард "Реала" едва не погиб во время карантина, - СМИ

12 мая, 2020, 14:11

Сербский футболист "Реала" Лука Йович во время карантина упал со стены дома в Белграде и чудом отделался незначительной травмой

Об этом сообщает Kurir .

По информации издания, Йович получил травмы не на тренировке, а после падения со стены дома в Белграде.

"Он был по-настоящему травмирован и едва выжил. Он упал со стены дома. Не знаю, как вам это объяснить, и не очень понимаю, как ему это удалось. В принципе, все произошло случайно", - рассказал источник, близкий к семье Йовича.

Спортивный доктор Хосе Гонсалес, работавший в медицинском штабе "Атлетико", также выразил сомнения в том, что Йович травмировался во время домашней тренировки.

"Кость, которую сломал Йович, поддерживает вес тела и достаточно устойчива к внешним воздействиям. Чаще всего такой перелом можно получить либо в результате жесткого внешнего воздействия, или из-за падения с большой высоты", - сказал Гонсалес.

В "Реале" были возмущены тем, что Йович пытался обмануть клуб. Сначала форвард заявил, что получил травму на первой тренировке в Мадриде, однако медицинский штаб "Реала" установил, что травма была получена гораздо раньше.

После этого отец Йовича выступил с заявлением и рассказал, что нападающий получил травму, когда выполнял задание, присланные тренерским штабом. Он отказался комментировать информацию о падении своего сына из стены.

Напомним, 16 апреля Луку Йовича вызвали на допрос в сербскую прокуратуру , ему грозит 3 года тюрьмы за нарушение карантина.

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