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Espreso.tvСпортНарушил карантин: звезда "Реала" может оказаться за решеткой

Нарушил карантин: звезда "Реала" может оказаться за решеткой


фото: Getty Images
Нападающего "Реала" Луку Йовича вызвали на допрос в сербскую прокуратуру, ему грозит 3 года тюрьмы за нарушение карантина

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 22-летний форвард должен объяснить главному прокурору Белграда, почему он не соблюдал 28-дневный режим самоизоляции и гулял по городу в то время, когда в Сербии карантин. Футболисту грозит наказание от штрафа в размере 1 275 евро до трехлетнего тюремного заключения.

В текущем сезоне Лука Йович провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 32 млн евро.

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