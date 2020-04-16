Нарушил карантин: звезда "Реала" может оказаться за решеткой

16 апреля, 2020, 18:18

Нападающего "Реала" Луку Йовича вызвали на допрос в сербскую прокуратуру, ему грозит 3 года тюрьмы за нарушение карантина

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 22-летний форвард должен объяснить главному прокурору Белграда, почему он не соблюдал 28-дневный режим самоизоляции и гулял по городу в то время, когда в Сербии карантин. Футболисту грозит наказание от штрафа в размере 1 275 евро до трехлетнего тюремного заключения.

В текущем сезоне Лука Йович провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 32 млн евро.

16 квтиня стало известно, что "Реал" в следующем сезоне вернет украинского голкипера Андрея Лунина из аренды в "Овьедо".