Экс-футболиста "Динамо" выгнали из любительского французского клуба
12 мая, 2020, 15:21
Французская "Мюлуза" расторгла контракт с 35-летним гвинейским форвардом Исмаэлем Бангурой
Об этом сообщает visionguinee.info .
Руководство французского клуба решило, что уровень игры Бангура недостаточен для его пребывания в команде. "Мюлуза" бесплатно подписала футболиста в ноябре.
В период с 2007-го по 2009-й год Исмаэль Бангура защищал цвета киевского "Динамо". В общем форвард провел за столичный клуб 68 матчей, в которых забил 37 мячей и отдал 8 результативных передач.
- 7 мая победитель молодежного чемпионата мира-2019 Георгий Цитаишвили надеется за несколько лет перейти из "Динамо" в европейский топ-клуб.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-