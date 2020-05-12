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Espreso.tvСпортЭкс-футболиста "Динамо" выгнали из любительского французского клуба

Экс-футболиста "Динамо" выгнали из любительского французского клуба


фото: Getty Images
Французская "Мюлуза" расторгла контракт с 35-летним гвинейским форвардом Исмаэлем Бангурой

Об этом сообщает visionguinee.info .

Руководство французского клуба решило, что уровень игры Бангура недостаточен для его пребывания в команде. "Мюлуза" бесплатно подписала футболиста в ноябре.

В период с 2007-го по 2009-й год Исмаэль Бангура защищал цвета киевского "Динамо". В общем форвард провел за столичный клуб 68 матчей, в которых забил 37 мячей и отдал 8 результативных передач.

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