Экс-футболиста "Динамо" выгнали из любительского французского клуба

12 мая, 2020, 15:21

Французская "Мюлуза" расторгла контракт с 35-летним гвинейским форвардом Исмаэлем Бангурой

Об этом сообщает visionguinee.info .

Руководство французского клуба решило, что уровень игры Бангура недостаточен для его пребывания в команде. "Мюлуза" бесплатно подписала футболиста в ноябре.

В период с 2007-го по 2009-й год Исмаэль Бангура защищал цвета киевского "Динамо". В общем форвард провел за столичный клуб 68 матчей, в которых забил 37 мячей и отдал 8 результативных передач.

7 мая победитель молодежного чемпионата мира-2019 Георгий Цитаишвили надеется за несколько лет перейти из "Динамо" в европейский топ-клуб.