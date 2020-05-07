Чемпион мира заявил о намерении покинуть "Динамо" ради топ-клуба

7 мая, 2020, 17:41

Победитель молодежного чемпионата мира-2019 Георгий Цитаишвили надеется через несколько лет перейти из "Динамо" в европейский топ-клуб

Об этом сообщает "Трибуна" .

По словам 19-летнего вингера, он планирует играть за "Динамо" до 23-24 лет, после чего хочет сразу перейти в испанский или итальянский топ-клуб.

"Хочу до 23-24 лет быть в "Динамо". А потом уже без лестницы сразу в топ-клуб перейти. Так планирую. Англия - это потом, как Ярмола перешел. Сначала Испания, Италия. В Италии нет любимой команды. В Испании - "Барселона", в Англии - "Ливерпуль", - сказал футболист.

В нынешнем сезоне Георгий Цитаишвили сыграл за "Динамо" только 5 матчей и отдал 1 результативную передачу.

В 2019 году в составе молодежной сборной Украины он стал чемпион мира U20.

Напомним, 14 апреля Георгий Цитаишвили заявил, что никогда не перейдет в донецкий "Шахтер" .

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