Чемпион мира заявил о намерении покинуть "Динамо" ради топ-клуба
Об этом сообщает "Трибуна" .
По словам 19-летнего вингера, он планирует играть за "Динамо" до 23-24 лет, после чего хочет сразу перейти в испанский или итальянский топ-клуб.
"Хочу до 23-24 лет быть в "Динамо". А потом уже без лестницы сразу в топ-клуб перейти. Так планирую. Англия - это потом, как Ярмола перешел. Сначала Испания, Италия. В Италии нет любимой команды. В Испании - "Барселона", в Англии - "Ливерпуль", - сказал футболист.
В нынешнем сезоне Георгий Цитаишвили сыграл за "Динамо" только 5 матчей и отдал 1 результативную передачу.
В 2019 году в составе молодежной сборной Украины он стал чемпион мира U20.
- Напомним, 14 апреля Георгий Цитаишвили заявил, что никогда не перейдет в донецкий "Шахтер" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь