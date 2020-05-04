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Espreso.tvОбществоСуд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти - адвокат

Суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти - адвокат

Печерский суд Киева заочно арестовал президента-беглеца Виктора Януковича по делу об узурпации власти

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook

Он отметил, что защита экс-президента будет обжаловать это решение, потому что дело основывается "на сфабрикованных прокуратурой материалах".

По этому делу Януковича подозревают в свержении конституционного строя (часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса). Речь идет о решении Конституционного суда от 2010 года (после победы Януковича на выборах), которым была признана неконституционной реформа Основного закона от 2004 года, когда полномочия президента уменьшили и Украина стала парламентско-президентской республикой.

По данным следствия, Янукович нажал для этого на Конституционный суд и таким незаконным способом расширил свои полномочия.

Защита президента-беглеца все обвинения отвергает и говорит, что власть узурпировал не Янукович, а пятый президент Петр Порошенко, при котором прокуратура сфальсифицировала это дело против Януковича.

 

  • Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича заявляют, что их подзащитный готов сотрудничать с Государственным бюро расследований в деле об аннексии Крыма.
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