Евро-2021: сборная Украины узнала соперников в групповом раунде турнира
13 февраля, 2020, 16:05
Женская сборная Украины по футзалу узнала имена двух соперников в групповом раунде Евро-2021
Об этом сообщает sport.ua.
Украинская команда попала в группу С, где ее соперниками станут сборные Финляндии, Чехии и победитель группы С квалификации, в которой сыграют Гибралтар, Казахстан и Бельгия.
Матчи основного раунда в группе С состоятся во львовском ДС "Галичина". Базовые дать 1-6 сентября 2020.
Жеребьевка женского Евро-2021 по футзалу
Группа А
- Россия
- Венгрия
- Беларусь (хозяин)
- Победитель группы В квалификации
Группа В
- Португалия
- Хорватия (хозяин)
- Польша
- Словения
Группа С
- Украина (хозяин)
- Финляндия
- Чехия
- Победитель группы С квалификации
Группа D
- Испания
- Италия
- Швеция
- Победитель группы А квалификации
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