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Espreso.tvСпортЕвро-2021: сборная Украины узнала соперников в групповом раунде турнира

Евро-2021: сборная Украины узнала соперников в групповом раунде турнира


фото: uefa.com
Женская сборная Украины по футзалу узнала имена двух соперников в групповом раунде Евро-2021

Об этом сообщает sport.ua.

Украинская команда попала в группу С, где ее соперниками станут сборные Финляндии, Чехии и победитель группы С квалификации, в которой сыграют Гибралтар, Казахстан и Бельгия.

Матчи основного раунда в группе С состоятся во львовском ДС "Галичина". Базовые дать 1-6 сентября 2020.

Жеребьевка женского Евро-2021 по футзалу

Группа А

  • Россия
  • Венгрия
  • Беларусь (хозяин)
  • Победитель группы В квалификации

Группа В

  • Португалия
  • Хорватия (хозяин)
  • Польша
  • Словения

Группа С

  • Украина (хозяин)
  • Финляндия
  • Чехия
  • Победитель группы С квалификации

Группа D

  • Испания
  • Италия
  • Швеция
  • Победитель группы А квалификации

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