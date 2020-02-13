Евро-2021: сборная Украины узнала соперников в групповом раунде турнира

13 февраля, 2020, 16:05

Женская сборная Украины по футзалу узнала имена двух соперников в групповом раунде Евро-2021

Об этом сообщает sport.ua.

Украинская команда попала в группу С, где ее соперниками станут сборные Финляндии, Чехии и победитель группы С квалификации, в которой сыграют Гибралтар, Казахстан и Бельгия.

Матчи основного раунда в группе С состоятся во львовском ДС "Галичина". Базовые дать 1-6 сентября 2020.

Жеребьевка женского Евро-2021 по футзалу

Группа А

Россия

Венгрия

Беларусь (хозяин)

Победитель группы В квалификации

Группа В

Португалия

Хорватия (хозяин)

Польша

Словения

Группа С

Украина (хозяин)

Финляндия

Чехия

Победитель группы С квалификации

Группа D