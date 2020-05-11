Шмыгаль объяснил, почему медработники не получили надбавки к зарплате

11 мая, 2020, 15:14

Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что надбавки за март медикам, которые работают с инфицированными коронавирусом, не смогли выплатить за того, что местные власти руководствовалась старым документом Минсоцполитики

Об этом говорилось на совещании в Офисе президента, сообщает пресс служба.

Зеленский сделал замечание относительно задержки надбавок медикам, которые работают с больными COVID-19.

"Глава правительства объяснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовалась не нынешним постановлением Кабинета министров, а документом Министерства социальной политики 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось На этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам", - говорится в сообщении.

Шмыгаль добавил, что выплаты в апреле будуть проходить через Национальную службу здоровья, а потому проблем не должно быть.