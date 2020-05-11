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Espreso.tvОбщество"Единственная область, которая выплатила в полном объеме - Полтавская": Степанов о надбавках медикам за работу с инфицированными COVID-19

"Единственная область, которая выплатила в полном объеме - Полтавская": Степанов о надбавках медикам за работу с инфицированными COVID-19


фото: Facebook Максима Степанова
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что надбавки медикам, которые работают с зараженными коронавируса в полном объеме выплатили только в Полтавской области

Об этом Степанов заявил во время брифинга, передает Эспрессо.TV.

Степанов отметил, что каждому медработнику в среднем доплатили около 21 тыс. грн.

"Мы получили информацию по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март. Они неутешительны, я буду докладывать Премьер министр и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме - Полтавская. В среднем доплатили каждом медработнику, который работал с коронавируса около 21 тыс. грн. это именно те 300%, которые и должны были оплатить. по остальным будем разбираться. Уверен, что мы доведем это до конца ", - сказал Степанов.

  • Напомним, ранее в Минздраве анонсировали старт выплат для медиков из нового пакета финансирования на 15 млрд грн. Речь идет о начале выплат надбавок для медиков за работу в апреле. Вместе с тем, в Минздраве обещают решить проблему с невыплаченным зарплатам врачей за март.

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