"Преступление против человечества": в Сирии Асад и Россия нападали на школы и больницы, - Amnesty International

11 мая, 2020, 16:19

Сирийские правительственные войска и российские союзники целенаправленно наносят в Сирии удары с земли и воздуха по школам и больницам

Об этом говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.

"На основании интервью, спутниковых снимков, журналов наблюдения за самолетами и перехваченной радиосвязи самолетов, Amnesty International зафиксировала незаконные нападения сирийских правительственных и российских сил на больницы и школы в районе Идлиба и западного Алеппо, провоцирующие гуманитарный кризис. Исследование также показывает, что в работу гуманитарных организаций вмешивалась Хаят Тахрир аль-Шам - самая большая коалиция вооруженных формирований на северо-западе. Гражданское местное население находится под угрозой, если важный механизм ООН о предоставлении гуманнитарной помощи через границу с Турцией не будет восстановлен. Совет Безопасности ООН должен гарантировать, чтобы этот механизм оставался ", - говорится в сообщении.

Как отмечает Amnesty International, нападения на школы и больницы - это серьезное нарушение международного гуманитарного права, военные преступления и преступления против человечества.