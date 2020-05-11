COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали 416 случаев заражения

11 мая, 2020, 09:33

По состоянию на 9:00 утра 11 мая 2020 года, в Украине выявлено 15 648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки коронавирус обнаружили в 416 человек зафиксировано 17 летальных случаев, 228 пациентов выздоровели

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины по состоянию на 9:00 понедельника, 11 мая.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 416 человек зафиксировано 17 летальных случаев, 228 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии заболело 15648 человек, из них 3 288 выздоровели, летальных исходов - 408.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 553 случая;

Волынская область - 482 случая;

Днепропетровская область - 731 случай;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 523 случая;

Закарпатская область - 730 случаев;

Запорожская область - 329 случаев;

Ивано-Франковская область - 1126 случаев;

Кировоградская область - 420 случаев;

м. Киев - 1871 случай;

Киевская область - 1000 случаев;

Львовская область - 798 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 223 случая;

Одесская область - 646 случаев;

Полтавская область - 247 случаев;

Ровенская область - 978 случаев;

Сумская область - 154 случая;

Тернопольская область - 1018 случаев;

Харьковская область - 595 случаев;

Херсонская область - 161 случай;

Хмельницкая область - 178 случаев;

Черновицкая область - 2324 случая;

Черкасская область - 342 случая;

Черниговская область - 77 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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