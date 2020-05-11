COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали 416 случаев заражения
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины по состоянию на 9:00 понедельника, 11 мая.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 416 человек зафиксировано 17 летальных случаев, 228 пациентов выздоровели.
Всего за все время пандемии заболело 15648 человек, из них 3 288 выздоровели, летальных исходов - 408.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 553 случая;
Волынская область - 482 случая;
Днепропетровская область - 731 случай;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 523 случая;
Закарпатская область - 730 случаев;
Запорожская область - 329 случаев;
Ивано-Франковская область - 1126 случаев;
Кировоградская область - 420 случаев;
м. Киев - 1871 случай;
Киевская область - 1000 случаев;
Львовская область - 798 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 223 случая;
Одесская область - 646 случаев;
Полтавская область - 247 случаев;
Ровенская область - 978 случаев;
Сумская область - 154 случая;
Тернопольская область - 1018 случаев;
Харьковская область - 595 случаев;
Херсонская область - 161 случай;
Хмельницкая область - 178 случаев;
Черновицкая область - 2324 случая;
Черкасская область - 342 случая;
Черниговская область - 77 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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