В Ивано-Франковске от коронавируса умер главврач станции скорой помощи
Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в facebook.
"К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!" - написал Марцинкив.
Марцинкив не назвал причины смерти Ковалюка, но, как отмечает издание "Галка", несколькими днями ранее мэр во время брифинга рассказал, что Ковалюка госпитализировали с подтвержденной болезнью COVID-19 в тяжелом состоянии.
- Напомним, 7 апреля Верховная Рада приняла законопроект о страховании медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения на случай заражения коронавирусом.
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