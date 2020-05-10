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Espreso.tvОбществоВ Ивано-Франковске от коронавируса умер главврач станции скорой помощи

В Ивано-Франковске от коронавируса умер главврач станции скорой помощи


фото: Укрінформ
В Ивано-Франковске от COVID-19 умер главный врач станции скорой помощи Игорь Ковалюк

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в facebook.

"К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!" - написал Марцинкив.

Марцинкив не назвал причины смерти Ковалюка, но, как отмечает издание "Галка", несколькими днями ранее мэр во время брифинга рассказал, что Ковалюка госпитализировали с подтвержденной болезнью COVID-19 в тяжелом состоянии.

  • Напомним, 7 апреля Верховная Рада приняла законопроект о страховании медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения на случай заражения коронавирусом.

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