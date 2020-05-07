Рада приняла законопроект о страховании медиков

7 мая, 2020, 15:19

Верховная Рада приняла законопроект о страховании медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения на случай заражения инфекционной болезнью

Законопроект приняли во время внеочередного засидяння ВР 7 мая, передает Еспресо.TV .

Верховная Рада приняла законопроект №3376-1 о внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" о страховании медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Законопроект поддержали 340 народных депутатов.

Пятый президент Петр Порошенко призвал нардепов "позаботиться о себе" и проголосовать за законопроект.

"Сейчас мы должны проголосовать. Позаботьтесь о себе, потому что вас некому будет лечить", - заявил Порошенко.

Законопроектом предполагается установить, что:

- государство обеспечивает страховые выплаты в следующих размерах медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения:

- в случае установления группы инвалидности в течение одного календарного года, наступившей вследствие заболевания короновирусной болезнью, при условии, что такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения - в зависимости от установленной работнику группы инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, но не менее 300-кратногл размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года;

- в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения, который выполняет профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения возбудителями инфекционных болезней - в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года;

- в случае инфицирования работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения, который выполняет профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения возбудителями инфекционных болезней, страховая выплата назначается и выплачивается работнику в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату. Зато в случае смерти такого работника страховая выплата назначается и выплачивается разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего работника в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату.

- в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения вследствие инфицирования коронавирусной болезнью во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, такой медицинский работник приравнивается по своему статусу к военнослужащему, который проходил военную службу, смерть которого наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы. Члены семьи такого работника, его родители и иждивенцы пользуются всеми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством Украины для членов семьи, родителей и иждивенцев военнослужащих, проходивших военную службу и смерть которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, повязкам связанных с исполнением обязанностей военной службы с учетом положений этого закона;

- предусмотрено распространить действие закона на все случаи инфицирования или смерти в результате инфицирования коронавирусной болезнью (COVID-19) медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, государственных научных учреждений, которые выполняли профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения Коронавирусной болезнью (COVID-19), имевших место с момента установления Кабмином карантина в соответствии с законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Законопроект разработан с целью повышения уровня социальной защиты со стороны государства медиков государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней.

Всего в Раде было зарегистрировано три законопроекта по этому вопросу.

Авторами законопроекта №3376 выступили нардепы фракции "Европейская Солидарность" - Петр Порошенко , Ирина Геращенко, Ахтем Чийгоз.

Кроме того, были внесены два альтернативных законопроекта: №3376-1 от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, а также №3376-2 от нардепа фракции "Слуга народа" Александра Качура.

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