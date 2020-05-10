В России количество больных COVID-19 превысило 200 тыс.

10 мая, 2020, 19:49

По состоянию на 10 мая в России зафиксировано 209 377 случаев инфицирования коронавирусом

Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За сутки в России зафиксировано 10 997 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 составляет 209 377 человек.

В сутки больше всего заражений выявили в Москве - 5 551 человека (всего - 109 740 случаев), в Московской области - 1 133, в Санкт-Петербурге - 414, в Нижегородской области - 262, в Свердловской - 139.

Умерли в России за последние сутки 88 человек, выздоровели - 2 380. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли 1 911 человек, выздоровели - 34 218.

Россия находится на пятом месте по количеству больных после США, Италии, Испании и Великобритании.

Напомним, по состоянию на 9 мая в России было зафиксировано почти 165 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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