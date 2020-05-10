 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ России количество больных COVID-19 превысило 200 тыс.

В России количество больных COVID-19 превысило 200 тыс.


фото: REUTERS
По состоянию на 10 мая в России зафиксировано 209 377 случаев инфицирования коронавирусом

Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За сутки в России зафиксировано 10 997 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 составляет 209 377 человек.

В сутки больше всего заражений выявили в Москве - 5 551 человека (всего - 109 740 случаев), в Московской области - 1 133, в Санкт-Петербурге - 414, в Нижегородской области - 262, в Свердловской - 139.

Умерли в России за последние сутки 88 человек, выздоровели - 2 380. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли 1 911 человек, выздоровели - 34 218.

Россия находится на пятом месте по количеству больных после США, Италии, Испании и Великобритании.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

10 мая, 2020 воскресенье

9 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать