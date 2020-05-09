В России количество больных коронавирус достигло 165 тыс.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в настоящее время больны 164 933 человека. За сутки зарегистрировали почти 11 тыс. новых случаев.
31 916 человек выздоровели. 5 308 из них - за последние сутки, это самый высокий показатель с начала эпидемии. 1 827 умерли.
Более 123 тыс. выявленных случаев приходятся на Москву и Московскую область. По оценке мэра столицы России Сергея Собянина, в городе может быть около 300 тыс. больных.
9 мая из-за пандемии в городах России отменены мероприятия в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Однако в больших городах проходят авиапарады.
- Напомним, 9 мая стало известно, что в Центральном военном госпитале ФСБ России от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны Алексей Титов.
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