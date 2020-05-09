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Espreso.tvМирВ России количество больных коронавирус достигло 165 тыс.

В России количество больных коронавирус достигло 165 тыс.


фото: REUTERS
В России зафиксировано почти 165 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в настоящее время больны 164 933 человека. За сутки зарегистрировали почти 11 тыс. новых случаев.

31 916 человек выздоровели. 5 308 из них - за последние сутки, это самый высокий показатель с начала эпидемии. 1 827 умерли.

Более 123 тыс. выявленных случаев приходятся на Москву и Московскую область. По оценке мэра столицы России Сергея Собянина, в городе может быть около 300 тыс. больных.

9 мая из-за пандемии в городах России отменены мероприятия в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Однако в больших городах проходят авиапарады.

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