В Праге на постамент памятника маршалу Коневу поставили унитаз
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря местного муниципалитета Яна Данека сообщает Радио Прага.
"На постамент, где ранее находился памятник маршалу Коневу в городском районе Прага 6, был установлен унитаз", - говорится в сообщении.
По словам Данека, полиция проводит расследование акта вандализма.
Глава городской части Прага 6 Ондржей Коларж назвал инцидент глупой шуткой.
"Если кто-то пытается таким образом самовыразиться, особенно сейчас, когда проходят празднования окончания Второй мировой войны, это говорит лишь о том, что у этого человека в голове фекалии, а не что-то другое", - сказал Коларж.
Памятник маршалу Коневу в прошлом уже не раз становился мишенью для вандалов, что, по словам местных властей, стало одной из причин его демонтажа.
- Мэр Праги Зденек Гржиб подтвердил, что находится под охраной полиции из-за информации о возможной подготовке покушения на его жизнь за демонтаж памятника маршалу Коневу.
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