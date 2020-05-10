В Праге на постамент памятника маршалу Коневу поставили унитаз

10 мая, 2020, 17:48

В Праге на постаменте, где ранее находился памятник советскому маршалу Ивану Коневу, неизвестные поставили унитаз

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря местного муниципалитета Яна Данека сообщает Радио Прага.

"На постамент, где ранее находился памятник маршалу Коневу в городском районе Прага 6, был установлен унитаз", - говорится в сообщении.

По словам Данека, полиция проводит расследование акта вандализма.

Глава городской части Прага 6 Ондржей Коларж назвал инцидент глупой шуткой.

"Если кто-то пытается таким образом самовыразиться, особенно сейчас, когда проходят празднования окончания Второй мировой войны, это говорит лишь о том, что у этого человека в голове фекалии, а не что-то другое", - сказал Коларж.

Памятник маршалу Коневу в прошлом уже не раз становился мишенью для вандалов, что, по словам местных властей, стало одной из причин его демонтажа.

Мэр Праги Зденек Гржиб подтвердил, что находится под охраной полиции из-за информации о возможной подготовке покушения на его жизнь за демонтаж памятника маршалу Коневу.

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