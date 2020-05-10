В оккупированном русскими крымском Новом Свете тренер ММА из Петербурга травмировал продавщицу

10 мая, 2020, 13:30

Российский телеканал "Рен ТВ" опубликовал видео избиения женщины-продавщицы посетителем ее магазина. По данным телеканала, драка произошла в Крыму, а причиной тому - замечание, которое сотрудница сделала клиентам за то, что они не используют защитные маски, значит он их не будет обслуживать. Сама же она была в маске и перчатках

Подробности рассказывает Еспресо.TV.

Как показывает видео с камер наблюдения, сначала спор вспыхнул между продавщицей и подругой молодого человека, после чего та вышла из помещения и через некоторое время вернулась вместе со своим молодым человеком. Он плюнул в сотрудницу, она в ответ швырнула ему под ноги банку с солеными помидорами. После этого началась драка. Мужчина наносил удары руками и ногами, применяя силовые приемы. В кадр попала только часть инцидента.

"Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями. В госпитализации отказали из-за ситуации с коронавирусом. Я все понимаю - это вынужденная мера. Сейчас я дома на больничном. У меня гематомы на лице и животе. Когда уколы отошли, голова начала болеть. Тошнит и голова идет кругом, грудь сильно болят, трудно дышать", - говорит пострадавшая.

Продавец во время драки оказалась на асфальте. Причем посетительница в это время снимала избиение на свой смартфон.

На видео хорошо видно, что нападавший был одет в спортивную куртку цветов российского флага с надписью Russia.

По данным севастопольского ресурса "Примечания", который поддерживает оккупантов, инцидент произошел в поселке Новый Свет, который входит в состав Судака, а тренер приехал туда из Санкт-Петербурга.

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Представитель магазина рассказал, что задержать спортсмена помогли прохожие. Пострадавшая написала заявление в российскую оккупационную полицию.

Источник заявил, что во время общения с полицией тренер "с гордостью" несколько раз сказал, что занимается ММА и угрожал рассказать об этом случае подписчикам в своих социальных сетях.

Имя спортсмена не называется.

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